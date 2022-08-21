Действующий подход уже не работает, уверен эксперт

Ветеран специального подразделения "Альфа" Сергей Гончаров заявил", что спецслужбам РФ необходимо внести изменения в тактику противодействия провокациям службы безопасности Украины. Ключевая задача – разгрузить Министерство обороны с Росгвардией, на которые теперь приходится вся работа.



По словам ветерана "Альфы", Российской Федерации пора заняться созданием отдельного подразделения, чья деятельность будет направлена на борьбу с провокациями противника. Киев теперь ведет боевые действия на два фронта, устраивая диверсии на территории РФ. Требуется пересмотр всего подхода – в противном случае, считает Гончаров, российская сторона столкнется с еще большими проблемами.

"Необходимо создать такое подразделение, которое займется антитеррористической деятельностью ВСУ на территории, подконтрольной ЛДНР и РФ. Если возложить все на плечи Росгвардии, Минобороны и милицию Донбасса, никакого порядка не будет. Нет у них на это сил с возможностями", – делится мнением эксперт.

Гончаров также призвал командование Генштаба РФ к активной работе по борьбе с центрами принятия рещений в украинской столице.

Ранее Гончаров заявил, что ВСУ позволяет себе опускаться до применения "подлых мин" – запрещенных "Лепестков", используемых украинской стороной против населения Донбасса в жилых застройках.