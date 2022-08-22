Глава Незалежной делает вид, что находится на позиции, с которой можно диктовать какие-то условия

Союзные войска России и ЛДНР продолжают успешно выполнять задачи, поставленные в рамках спецоперации. В свою очередь, Киев также не прекращает делать вид, что остается на сильных позициях и вот-вот "победит". Например, глава Незалежной Владимир Зеленский считает допустимым ставить России ультиматумы.



Украинский главнокомандующий объявил, что уже в самое ближайшее время Москва может перейти "последнюю черту" в вопросе переговоров, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Речь идет о трибунале, который вскоре будет проведен над украинскими боевиками, участвовавшими в кровавых боевых действиях в Мариуполе. Зеленский продолжает строить из жестоких вояк "героев" и на словах пытается отстоять их "честь".

Первое лицо Украины объявил, что сочтет трибунал нарушением "всех международных правил", отмечает телеканал "360".

"Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров", – высокопарно объявил глава украинского государства.