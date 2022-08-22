Иностранцы выдали секретную информацию

Украина остается одной из самых горячих точек на карте мира. Союзные войска ведут ожесточенную борьбу с незалежными боевиками. Неожиданную помощь в этом нелегком деле нашим бойцам оказали британские журналисты. Сотрудники BBC в одном из своих сюжетов выдали секретную информацию Вооруженных сил Украины.



Так, журналисты выложили видеосюжет, благодаря которому была раскрыта позиция подразделений ВСУ, занимавшихся корректировкой нанесения артиллерийских ударов с помощью беспилотников. Российские военные внимательно изучили любезно предоставленные британцами материалы, после чего оперативно уничтожили отряды противника. Ликвидированными оказались украинские подразделения, дислоцированные в Николаевской области.

Таким образом, союзные воска продолжают успешно проводить спецоперацию на территории украинского государства. "Пятый канал" опубликовал эпичные кадры с уничтожением позиций и бронетехники украинцев ударами гаубиц "Мста-Б".

Также сегодня, 22 августа, стало известно, что морская пехота Российской Федерации приступила к бою на подступах к Угледару (Донецкая народная республика). Об этом сообщает телеканал "360".