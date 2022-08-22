На Украину зашла 200-метровая колонна американских бронемашин - СМИ

На Украину зашла 200-метровая колонна американских бронемашин - СМИ
Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/International_MaxxPro#/media/Файл:1st_MaxxPros_in_Iraq.jpg
Технику заметили в западной части страны

Весьма тревожная информация появилась в прессе. По некоторым данным, на территорию украинского государства зашла длинная колонна американской военной техники. Бронемашины засекли внимательные очевидцы. Такую информацию публикует интернет-портал Avia.pro. Официальных заявлений по поводу ситуации пока не было.

Сообщается, что речь идет о бронированной военной технике International MaxxPro. Всего было замечено порядка 18 бронемашин, которые образовали длинную 200-метровую колонну.

Тем временем, украинские боевики продолжают бомбить из зарубежного вооружения мирная города Донбасса. Недавний ракетный удар Вооруженных сил Незалежной разрушил бывшее здание Службы безопасности Украины в центре Лисичанска, передает телеканал "360".

Также сегодня, 22 августа, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в случае проведения трибунала над незалежными боевиками из Мариуполя любые переговоры Киева с Москвой станут невозможными, сообщает интернет-издание URA.RU.

Источник: Avia.pro ✓ Надежный источник
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