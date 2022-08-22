Несчастным солдатам угрожают расстрелом

Киевский режим бросил на фронт борьбы с российской армией всех подряд. Многие украинцы вынуждены брать в руки оружие и воюют за Незалежную под страхом смерти. Очередное пронзительное обращение к украинскому главнокомандующему Владимиру Зеленскому записали сбежавшие с позиции в Соледаре вояки 93-й бригады Вооруженных сил Украины.



Стоит отметить, что мобилизованные украинцы сталкиваются с тяжелыми испытаниями. Командование не может обеспечить их необходимым вооружением и фактически бросает на верную смерть. В своем обращении солдаты пожаловались, что в их распоряжении есть только легкое стрелковое оружие, которое не сопоставимо с оснащением российской армии.

Однажды военнослужащие запросили артпомощь, после чего украинские "Грады" нанесли удар по своим же позициям. Солдаты рассказали, что им грозят расстрелом при желании оставить передовую. Единственный способ покинуть линию соприкосновения – получить тяжелое ранение или вовсе умереть. При этом раненых и погибших с передовой никто не забирает.

Как добавляет интернет-издание "Свободная пресса", несмотря на крайне плачевную ситуацию в украинской армии, Зеленский все также продолжает врать о готовящемся "контрнаступлении" на Херсон. Победы ВСУ происходят исключительно в фантазиях представителей киевского режима.