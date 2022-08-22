Россию захотели прикрыть железным занавесом

Россию захотели прикрыть железным занавесом
Фото: www.unsplash.com
"Гениальная" идея принадлежит первому лицу Киева

В последнее время антироссийская риторика в ряде государств день ото дня только усиливается. Разумеется, первую скрипку в этой какофонии играет украинское государство. Погрязшие в русофобии незалежные политики не знают, какие новые козни придумать, чтобы обрушить на головы россиян. В этом неблагодарном деле поупражнялся руководитель Киева Виталий Кличко. Бывший боксер обратился к "просвещенному" Западу с просьбой опустить на Российскую Федерацию железный занавес.

Славящийся своим красноречием политик заявил, что считает такой шаг самым разумным. Кличко отметил, что на фоне бесчинств украинских нацистов россияне сплотились и в большинстве своем поддерживают действия российского лидера Владимира Путина. По мнению первого лица киевской администрации, за такое "преступление" нас необходимо строго наказать.

"Железный занавес должен быть возвращен", – отрезал политик.

Кличко очень печалит, что в то время, как украинские боевики погибают на фронте, россияне "наслаждаются жизнью в Европе". Мэр считает, что всем гражданам нашей страны нужно запретить въезд на территорию европейских государств.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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