Такая вот у человека бывает работа - клянчить и выбивать у Европы оружие, заявил дипломат

Бывший представитель украинской дипломатической миссии Украины в ФРГ Андрей Мельник покинет столицу Германии уже в середине октября. Действующий глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил тому должность заместителя лидера министерства иностранных дел.

Мельник в ходе подведения итогов своей работы на посту заявил, что его недипломатические жесты были вполне оправданы. По крайней мере, заявил бывший посол, удалось завести жаркие дебаты по поводу поставок военной помощи на Украину от Германии.

Дипломат уточнил, что займет на Украине новую должность в МИД. Нашлась пара слов у Мельника для его преемника: бывший посол заявил, что представляющий Украину в Германии человек должен проявлять гибкость, демонстрируя и дружелюбие Берлину ради новых симпатий к Киеву, и в то же самое время уметь проявлять резкость и неудобство местным вялым элитам.

А не так давно Мельник обратился к жителям Польши в день скорби о погибших в Волынской резне, вызвав гнев населения – те назвали его в соцсетях "бандеровской сволочью".