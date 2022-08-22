Токсичный украинский посол отказался извиняться перед немцами за хамство

Токсичный украинский посол отказался извиняться перед немцами за хамство
Андрей Мельник. Фото: Michael Kappeler/www.globallookpress.com
Такая вот у человека бывает работа - клянчить и выбивать у Европы оружие, заявил дипломат

Бывший представитель украинской дипломатической миссии Украины в ФРГ Андрей Мельник покинет столицу Германии уже в середине октября. Действующий глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил тому должность заместителя лидера министерства иностранных дел.

Мельник в ходе подведения итогов своей работы на посту заявил, что его недипломатические жесты были вполне оправданы. По крайней мере, заявил бывший посол, удалось завести жаркие дебаты по поводу поставок военной помощи на Украину от Германии.

Дипломат уточнил, что займет на Украине новую должность в МИД. Нашлась пара слов у Мельника для его преемника: бывший посол заявил, что представляющий Украину в Германии человек должен проявлять гибкость, демонстрируя и дружелюбие Берлину ради новых симпатий к Киеву, и в то же самое время уметь проявлять резкость и неудобство местным вялым элитам.

А не так давно Мельник обратился к жителям Польши в день скорби о погибших в Волынской резне, вызвав гнев населения – те назвали его в соцсетях "бандеровской сволочью".

Источник: DPA ✓ Надежный источник
новости партнеров

В США обозначили дату краха консенсуса о поддержке Украины

Европу ждет колоссальный раздрай

Путин победит США их же способом – National Interest

Вашингтон ждет разгром при любом раскладе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей