Одиозный украинец оскорбил память о кровавой Волынской резне

Скандально известный представитель Незалежной Андрей Мельник недавно был уволен с поста посла Украины в Германии, однако не хочет пропадать из информационного пространства. Украинец решил обратиться к полякам в день скорби об ужасающих событиях военного периода – Волынской резне. Выбранный Мельником формат вызвал бурное негодование у простых жителей Польши.



Экс-посол не посчитал нужным извиниться за кровавые преступления, которые на территории республики осуществили украинские нацисты. Более того, он обратился к жителям Польши не на польском, а на немецком языке. Учитывая, что страшные воспоминая о том, что творили на земле республики немецкие и украинские нацисты, до сих пор живы в памяти поляков, такой подход ожидаемо вызвал потоки критики со стороны людей.

Некоторые интернет-пользователи отметили, что украинцам стоило бы извиниться за преступления прошлого, а не отстраняться от тех событий. Многих также поразило, что украинец обращается к полякам на немецком языке. Пользователи посоветовали Мельнику перейти на польский, однако подчеркнули, что готовы принять извинения и на его родном украинском языке.

"Для меня ты всего лишь несчастная бандеровская сволочь", – не сдержался от оскорбления один из комментаторов.

К слову, ранее стало известно, что украинские пропагандисты решили "включить" в состав Незалежной три российских региона.