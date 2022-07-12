Развечки пытаются с помощью Запада выведать местоположение ВС РФ

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Владимир Скибицкий заявил, что сейчас разведчики готовятся к освобождению юга страны от российских солдат. Его слова передает РИА "Новости".

Он заявил, что соответствующую задачу ранее поставил президент страны Владимир Зеленский.

"Наша основная задача – раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны", – рассказал он.

При этом Скибицкий указал, что эффективность украинской разведки при операции по контрнаступлению во многом будет зависеть от той помощи, которую предоставляют стране, и военного потенциала, который будет зайдействован в предстоящих боевых действиях.

Ранее Владимир Зеленский отказался давать комментарий по поводу вероятного контрнаступления украинской армии. Он признался, что не читал интервью главы Минобороны Украины Резникова о том, что Киев намерен вернуть контроль над южными регионами страны.