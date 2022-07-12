На Украине выдали подробности предстоящего контрнаступления на юге

На Украине выдали подробности предстоящего контрнаступления на юге
Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Развечки пытаются с помощью Запада выведать местоположение ВС РФ

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Владимир Скибицкий заявил, что сейчас разведчики готовятся к освобождению юга страны от российских солдат. Его слова передает РИА "Новости".

Он заявил, что соответствующую задачу ранее поставил президент страны Владимир Зеленский. 

"Наша основная задача – раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны", – рассказал он.

При этом Скибицкий указал, что эффективность украинской разведки при операции по контрнаступлению во многом будет зависеть от той помощи, которую предоставляют стране, и военного потенциала, который будет зайдействован в предстоящих боевых действиях. 

Ранее Владимир Зеленский отказался давать комментарий по поводу вероятного контрнаступления украинской армии. Он признался, что не читал интервью главы Минобороны Украины Резникова о том, что Киев намерен вернуть контроль над южными регионами страны. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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