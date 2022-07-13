Россказни вояк оказались сотрясанием воздуха

Украинская пропаганда активно создает образ сверхмощного оружия вокруг недавно прибывших в Незалежную из США реактивных систем залпового огня HIMARS. Со слов украинских вояк выходит, что всего шесть американских систем чуть ли не способны переломить ход спецоперации и принести "победу" незалежным. Однако на самом деле все это – только разговоры, Киев в очередной раз оконфузился, рассказывая о своих возможностях.



Таким мнением с журналистами поделился опытный военный эксперт Алексей Леонков. Специалист подчеркнул, что характеристики данного вооружения не способны оказать влияние на текущую ситуацию. Более того, их смехотворное количество (шесть штук на всю армию) точно не может сделать погоду на фронте.

Эксперт отметил, что снаряды, выпущенные из американских систем, легко сбиваются нашими ПВО. Никаких сложностей в этом вопросе нет. При этом украинцы стараются создать образ сверхмощной разрушительности вокруг данных ракет, выставляя их "чудо-оружием".

Более того, как оказалось, в свойственной незалежным манере, информация об успехах HIMARS серьезно искажается. Так, выяснилось, что огромное количество украинских атак не заслуженно приписываются этим комплексам, хотя на самом деле незалежные намного чаще бьют привычными системами "Точка-У" и "Ольха".