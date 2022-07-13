Киев пошел на подлый шаг в попытке напакостничать Херсонской области

Киев пошел на подлый шаг в попытке напакостничать Херсонской области
Фото: www.unsplash.com
Местные власти абсолютно не интересует судьба украинцев

Сегодня, 13 июля, стало известно, что украинские силовики придумали новый способ насолить освобожденной Херсонской области. Выяснилось, что сейчас "доблестные" бойцы активно поджигают поля с пшеницей в приграничной с данным регионом зоне. Такой информацией с журналистами поделился руководитель местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Высокопоставленный государственный деятель сообщил, что над полями с будущим хлебом активно рассекали украинские вертолеты – их задача заключалась в том, чтобы поджечь как можно большую площадь пшеничных полей на линии разграничения.

"Это нациствующий режим, им все равно", – прокомментировал подлую выходку Киева Стремоусов.

Глава администрации Херсонской области добавил, что власти Украины продолжат безбедное существование за счет западных грантов, а вот чем будут питаться простые люди, их не интересует.

Также украинские силовики продолжают обстрелы Донбасса. Сегодня стало известно об очередном ударе со стороны ВСУ по Луганску, атака была осуществлена по военной части ПВО, передает "Пятый канал".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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