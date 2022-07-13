Вашингтон продолжает поддерживать кровавую политику Киева

Ситуация на территории украинского государства остается одной из главных горячих точек мировой повестки. Западные страны продолжают подливать масло в огонь. Так, как стало известно российским журналистам, уже в самое ближайшее время американцы планируют вооружить украинских силовиков новыми бесшумными снайперскими винтовками.



Речь идет о нескольких десятках крупнокалиберных винтовок Accuracy International, отмечает телеканал "360". Такую информацию публикуют со ссылкой нам портал госзакупок Соединенных Штатов Америки.

Таким образом, выходит, что вашингтонская администрация всячески потакает преступной политике киевского режима, который ранее уже осуществил бесконтрольную раздачу автоматов Калашникова гражданским лицам.

Ситуацию на условиях анонимности прокомментировал отставной снайпер ГРУ Минобороны. Опытный военный отметил, что обычным правоохранителям снайперские винтовки без надобности, таким оружием снабжают исключительно спецподразделения.

"Американцы готовят украинцев городским боям", – считает эксперт.

По мнению отставного снайпера, часть личного состава Вооруженных сил Украины уже начали обучать ведению городского боя.