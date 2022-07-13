Украинские власти обвинили РФ в срыве переговорного процесса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что пока шансов на возобновление мирных переговоров с Россией не так много. По его словам, они были прекращены из-за "продолжающейся агрессии против нашей страны". Однако в случае, если переговорный процесс получит продолжение, то у Киева уже готовы основные пункты, пишет Reuters.

По словам Кулебы, основные цели украинских властей – освобождение украинских территорий от российских солдат, восстановление территориальной целостности страны и возвращение полного суверенитета на востоке и юге Украины.

"Это конечная точка нашей переговорной позиции", – подчеркнул он.

Также министр заявил, что переговоры в Стамбуле по возобновлению экспорта украинского зерна между представителями Украины, России и Турции близки к завершению.

Во время брифинга он затронул тему "Северного потока" и решения правительства Канады вернуть турбину Германии для его ремонта. По его словам, украинские власти уже донесли канадским и немецким коллегам, что это шаг был "ошибкой".