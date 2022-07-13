В Киеве готовы заключить мир с Москвой: глава МИД Украины назвал три условия

В Киеве готовы заключить мир с Москвой: глава МИД Украины назвал три условия
Фото: Zheng Huansong/XinHua/www.globallookpress.com
Украинские власти обвинили РФ в срыве переговорного процесса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что пока шансов на возобновление мирных переговоров с Россией не так много. По его словам, они были прекращены из-за "продолжающейся агрессии против нашей страны". Однако в случае, если переговорный процесс получит продолжение, то у Киева уже готовы основные пункты, пишет Reuters.

По словам Кулебы, основные цели украинских властей – освобождение украинских территорий от российских солдат, восстановление территориальной целостности страны и возвращение полного суверенитета на востоке и юге Украины.

"Это конечная точка нашей переговорной позиции", – подчеркнул он.

Также министр заявил, что переговоры в Стамбуле по возобновлению экспорта украинского зерна между представителями Украины, России и Турции близки к завершению. 

Во время брифинга он затронул тему "Северного потока" и решения правительства Канады вернуть турбину Германии для его ремонта. По его словам, украинские власти уже донесли канадским и немецким коллегам, что это шаг был "ошибкой". 

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
новости партнеров

"По недомыслию": Пушков разложил по полочкам ситуацию вокруг "Северного потока"

Украинцы подняли хай из-за возврата Канадой турбины для трубопровода

Раскрыты планы Запада по нападению на Россию

Владимир Путин лично следит за развитием событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей