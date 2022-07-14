Никому не нужны проблемы, заявил политик

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что Балканский полуостров находится в ожидании последствий украинского кризиса. Негатива можно избежать, если западный мир примет требования российской стороны, в противном случае мир ждет "ад".

Лидеры "демократии", отметил Вучич, пытаются стереть Россию через Украину. Президент Сербии уверен, что Владимир Путин рано или поздно сделает коллективному Западу предложение, которое, однако, не будет принято.

"Мы должны сохранить мир, потому что конфликты нам больше не нужны", – высказался Вучич.

По словам главы государства, свои требования Кремль озвучит после того, как российские войска продвинутся через Северск и Бахмут в ДНР. Когда это случится, Вучич затрудняется сказать. Однако политолог Александр Перенджиев полагает, что освобождение ДНР наступит к концу лета, передает "Радио 1".

Ранее Вучич заявил, что Сербия не собирается присоединяться к антироссийским санкциям коллективного Запада.