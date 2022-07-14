Украинские нацисты устроили драку с командирами и получили пулю в лоб

Украинские нацисты устроили драку с командирами и получили пулю в лоб
Фото: www.unsplash.com
Военное руководство Незалежной не церемонится с бойцами

Главное российское оборонное ведомство поделилось шокирующей информацией о том, что происходит в рядах украинских вояк. Так, стало известно, что несколько боевиков печально известного нацбата "Кракен" были застрелены в ходе потасовки с вышестоящими чинами.

Драка в рядах националистов началась из-за того, что многие бойцы объявили о нежелании выдвигаться в район Краматорска. Такое поведение вывело из себя командиров. В итоге словесная перепалка переросла в потасовку, весьма печально завершившуюся для некоторых боевиков.

Как стало известно представителям российского Минобороны, о своем нежелании выполнять приказы начальников объявили более двух сотен боевиков. Они решили перейти в харьковскую тероборону, видимо, таким образом, надеясь сохранить свои жизни.

Отпускать бойцов из-под своего командования начальники отказались, в ходе разборок шесть боевиков получили пулю в лоб и скончались на месте.

Тем временем, наши военнослужащие продолжают доблестно выполнять поставленные перед ними задачи. Герои, которым не суждено вернуться с поля боя, навсегда останутся в памяти сограждан. Так, в подмосковном Наро-Фоминске будет установлена мемориальная доска в память о молодом бойце, который погиб на Украине. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", память об 20-летнем Андрее Фирсове увековечат на здании школы, в которой учился молодой человек.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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