Муж Насти Каменских активно зарабатывает расположение киевских властей

Некогда любимая россиянами парочка украинских исполнителей Потап и Настя Каменских продемонстрировали свое истинное отношение к нашей стране после старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Артисты охотно распространяют украинские фейки о выдуманных зверствах солдат РФ и публично осуждают действия Москвы. Дошло до того, что рэпер Потап начал сочинять русофобские частушки, которыми с радостью тешит публику.



В социальных сетях активно распространяется видеоролик с одного из его выступлений в Израиле. Стоит отметить, что публика явно рада возможности послушать любимого исполнителя.



В какой-то момент муж Насти Каменских перешел на частушки, которые однозначно содержат русофобский подтекст. Впрочем, Потап явно и не скрывает свои убеждения, рэпер откровенно спел:

"Ляля-ляляля, мы прохнали москаля. Хоп-ца, хоп-цаца, иди до дому, злый кацап".



Такие незамысловатые песнопения пришлись по душе публике, отдыхающей в одном из ночных клубов Израиля.