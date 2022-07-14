Киевский режим весьма хитроумен в своей преступной деятельности

Несмотря на весьма плачевное положение украинской армии, которую эффективно и методично уничтожают российские военнослужащие, Киев продолжает делать вид, что весьма успешно ведет боевые действия. Как подчеркнул известный российский политолог Сергей Михеев, на сегодня главным оружием незалежных стал пиар.



Эксперт отметил, что при отсутствии достижений на поле боя в информационном пространстве киевская пропаганда действует весьма успешно. По крайней мере, европейское общество продолжает верить в возможность победы Украины и поддерживает киевский режим. Разумеется, речь идет далеко не обо всех жителях западных стран. Многие здравомыслящие люди давно поняли, какая на самом деле игра разворачивается на международной арене.

Тем временем, киевский режим старается по максимуму выжать из возможности пропагандировать свою точку зрения на Западе. Украина всячески старается дискредитировать Россию и активно штампует фейки.

Михеев напомнил, что недавно в Киеве объявили, что отправят на южное направление целый миллион бойцов. При этом не нужно быть экспертом для того, чтобы понять, что это абсолютно невозможно.

"Пиар давно стал главным оружием украинской армии", – резюмировал политолог.