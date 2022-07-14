Зеленский попался на возмутительном лицемерии

Зеленский попался на возмутительном лицемерии
Владимир Зеленский. Фото: cial, military aid for Kyiv Li Dongxu/XinHua/www.globallookpress.com
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Бывший комик нарушает законы собственной страны

Персона украинского лидера Владимира Зеленского привлекает пристальное внимание всего мирового сообщества. Эпатажное поведение главы страны многим кажется недопустимым. Впрочем, поверившие украинской пропаганде с сочувствием относятся к слепленному вокруг лидера героическому образу. Как бы там ни было, даже среди государственных деятелей самой Незалежной нашлись недовольные поведением главнокомандующего. Зеленского уличили в вопиющем факте лицемерия.

Так, с обвинениями на президента обрушился уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень. Товарищ Кремень объявил, что глава государства вероломно нарушил закон о языке. В частности, речь идет о мероприятии, которое было посвящено встрече главнокомандующего с актером из США Шоном Пеном.

Как оказалось, господин Зеленский позволил себе разговаривать с заокеанским гостем на английском языке. При этом известно, что на Украине высокопоставленные чиновники во время публичных мероприятий должны пользоваться исключительно государственным (украинским) языком. Таким образом, Зеленский нарушил законы собственной страны, которые всячески продвигает.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
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