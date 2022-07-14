Зачем украинцам HIMARS под Николаевом: раскрыт кровавый план ВСУ

Зачем украинцам HIMARS под Николаевом: раскрыт кровавый план ВСУ
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киев готовится к жестокому удару

Недавно стало известно, что украинские вояки активно стягивают американские системы залпового огня HIMARS под Николаев. Что могли задумать незалежные боевики, рассказала глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

Эксперт напомнила, что в всушники могут использовать Николаевскую область для того, чтобы наносить удары по Запорожской и Херсонской областям. При этом Шеслер подчеркнула, что американские кураторы киевского режима именно на это и рассчитывали: отправленные ими ракетные комплексы необходимы для того, чтобы бить по освобожденным территориям.

При этом специалист подчеркнула, что Николаев является стратегически важной точкой в текущем конфликте. Именно поэтому к нему приковано пристальное внимание украинских боевиков.

Стоит отметить, что бесчинства киевского режима уже аукнулись всему западному миру. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", события в Незалежной стали основной причиной ухудшения экономической ситуации в Европе.

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
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