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Недавно стало известно, что украинские вояки активно стягивают американские системы залпового огня HIMARS под Николаев. Что могли задумать незалежные боевики, рассказала глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Эксперт напомнила, что в всушники могут использовать Николаевскую область для того, чтобы наносить удары по Запорожской и Херсонской областям. При этом Шеслер подчеркнула, что американские кураторы киевского режима именно на это и рассчитывали: отправленные ими ракетные комплексы необходимы для того, чтобы бить по освобожденным территориям.
При этом специалист подчеркнула, что Николаев является стратегически важной точкой в текущем конфликте. Именно поэтому к нему приковано пристальное внимание украинских боевиков.
Стоит отметить, что бесчинства киевского режима уже аукнулись всему западному миру. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", события в Незалежной стали основной причиной ухудшения экономической ситуации в Европе.
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