Киев готовится к жестокому удару

Недавно стало известно, что украинские вояки активно стягивают американские системы залпового огня HIMARS под Николаев. Что могли задумать незалежные боевики, рассказала глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.



Эксперт напомнила, что в всушники могут использовать Николаевскую область для того, чтобы наносить удары по Запорожской и Херсонской областям. При этом Шеслер подчеркнула, что американские кураторы киевского режима именно на это и рассчитывали: отправленные ими ракетные комплексы необходимы для того, чтобы бить по освобожденным территориям.

При этом специалист подчеркнула, что Николаев является стратегически важной точкой в текущем конфликте. Именно поэтому к нему приковано пристальное внимание украинских боевиков.

Стоит отметить, что бесчинства киевского режима уже аукнулись всему западному миру. Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", события в Незалежной стали основной причиной ухудшения экономической ситуации в Европе.