Украинцы уже нашли помощника в нелегком деле воспитания взрослого политика

Недавнее заявление сербского лидера Александра Вучича о том, что нежелание мировых лидеров прислушаться к нашему главнокомандующему Владимиру Путину по теме СВО низвергнет планету "в ад", наделало много шума. Форменная истерика началась у представителей киевского режима. Дошло до того, что местная политическая элита объявила о необходимости жестоко наказать главу Сербии и заняться его "перевоспитанием".



С соответствующим заявлением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Высокопоставленный украинец уверен, что при поддержке "братьев-хорватов" Киеву удастся поставить сербского лидера на место, отмечает телеканал "360".

Гончаренко намекнул, что Украина и Хорватия могут вставить палки в колеса Сербии на пути ее интеграции в Европейский союз, обращает внимание интернет-издание РИА ФАН.

Украинец со смаком подчеркнул, что с большим удовольствием понаблюдает за тем, как будет проходить "сложный и неприятный для сербов процесс перевоспитания". Гончаренко самодовольно объявил, что Незалежная при поддержке Хорватии имеет все возможности, чтобы хорошенько напакостить Белграду.