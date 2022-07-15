Киев пообещал "перевоспитать" Вучича после слов о Путине

Киев пообещал "перевоспитать" Вучича после слов о Путине
Александр Вучич. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Украинцы уже нашли помощника в нелегком деле воспитания взрослого политика

Недавнее заявление сербского лидера Александра Вучича о том, что нежелание мировых лидеров прислушаться к нашему главнокомандующему Владимиру Путину по теме СВО низвергнет планету "в ад", наделало много шума. Форменная истерика началась у представителей киевского режима. Дошло до того, что местная политическая элита объявила о необходимости жестоко наказать главу Сербии и заняться его "перевоспитанием".

С соответствующим заявлением выступил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Высокопоставленный украинец уверен, что при поддержке "братьев-хорватов" Киеву удастся поставить сербского лидера на место, отмечает телеканал "360".

Гончаренко намекнул, что Украина и Хорватия могут вставить палки в колеса Сербии на пути ее интеграции в Европейский союз, обращает внимание интернет-издание РИА ФАН.

Украинец со смаком подчеркнул, что с большим удовольствием понаблюдает за тем, как будет проходить "сложный и неприятный для сербов процесс перевоспитания". Гончаренко самодовольно объявил, что Незалежная при поддержке Хорватии имеет все возможности, чтобы хорошенько напакостить Белграду.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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