Сколько солдат ВСУ в среднем живет на фронтах Донбасса: опубликована жуткая статистика

Сколько солдат ВСУ в среднем живет на фронтах Донбасса: опубликована жуткая статистика
Фото: www.unsplash.com
Показатели отличаются по городам молодых республик

В информационном пространстве появились шокирующие сведения о том, сколько в среднем мобилизованный украинский боец остается живым после отправки на фронт в Донбасс. Оказалось, что несчастные вояки в среднем проживают не больше 13 суток. Такую печальную информацию со ссылкой на соответствующий документ опубликует издание "Военное дело".

При этом во время проведения боевых действий в таких городах как Лисичанск, Северодонецк или Северск украинский солдат оставался в живом состоянии не более шести суток.

Как отмечает интернет-издание "Общественная служба новостей", в некоторых частных случаях мобилизованный украинец отправлялся на тот свет спустя всего несколько часов после прибытия на линию боевого соприкосновения. Чем интенсивнее бои в районе, тем короче жизненный путь солдата Вооруженных сил Украины.

Такая печальная статистика никак не может вразумить представителей киевского режима. Украина продолжает агрессию, накануне стало известно о том, что незалежные командиры обрушили на Брянскую область боевые дроны.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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