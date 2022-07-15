Будапешт напомнил о тысячах венгров, проживающих на этой территории

С каждым днем ситуация вокруг украинского государства обрастает новыми вводными. Так, сегодня, 15 июля, венгерские власти заявили, что располагают особым военным сценарием, который предназначен для Закарпатье Незалежной.



С громким заявлением выступил руководитель венгерского МИД Петер Сийярто. Высокопоставленный госслужащий объявил, что Венгрия помнит и пристально следит за судьбой 150 тысяч соотечественников, которые проживают в украинском Закарпатье. Будапешт при необходимости готов применить военную силу для того, чтобы "защитить" венгров.

"В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации", – поведал глава венгерского МИД.

При этом высокопоставленный венгр подчеркнул, что Будапешт хотел бы обойтись без радикальных мер. Шеф венгерской дипломатии считает, что ситуация на территории Украины может грозить безопасности проживающих в Закарпатье людей. В случае появления реальной опасности "доблестные" венгры обязательно встанут на защиту своих сограждан.

Тем временем, вооруженные силы Украины продолжают терпеть поражения. Сегодня, 15 июля, стало известно, что подразделения украинских силовиков решили оставить город Северск Луганской народной республики. Такую информацию публикует интернет-издание "Свободная пресса".