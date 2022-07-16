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Российские медиа уделяют весьма пристальное внимание западному вооружению, поставляемому на помощь ВСУ. Однако в конечном итоге выходит так, что подобным образом американским и европейским ВПК делают ненужную рекламу, считает военный эксперт Константин Сивков.
Фактически, речь идет о вполне обычных гаубицах и реактивных системах, по тактическим и техническим параметрам не представляющим ничего особенного.
"Рядовые, подчеркиваю", – высказался спикер.
Сивков привел в пример нашумевшую гаубицу М777, которая по многим параметрам соответствует возможностям советской "Мста-Б". У обоих идентична дальность стрельбы – она составляет 24 километра. По 32 и 30 снарядов у каждой соответственно.
Правда, у М777 меньше вес – на три тонны. Однако иных преимуществ у американской пушки не имеется, указал военный специалист.
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