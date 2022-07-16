Грядет парад отставок на фоне политического кризиса

Лидер итальянской дипломатии Луиджи Ди Майон заявил, что текущий политический кризис, обрушившийся на европейские государства, ставит под вопрос возможность дальнейшей военной помощи для Украины.

Министр сделал соответствующее заявление на фоне недавней ситуации с главой правительства Италии Марио Драги, решившим подать в отставку (которая, однако, была отклонена президентом Маттареллой).

Ди Майо выразил сомнения в возможности дальнейшей отправки оружия для ВСУ. А российская сторона же "празднует падение очередного западного правительства".

Итальянский дипломат также указал, что вынесенный законодательной ветвью Италии вотум недоверия будет означать, что текущий состав кабмина станет временным органом. И Рим не сможет поставлять Киеву оружие.

А политолог Сергей Марков ранее заявил, что ситуация на Украине приведет к скорой смене политических элит в Европейском союзе.