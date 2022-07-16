Европа готова бросить Зеленского на произвол судьбы

Европа готова бросить Зеленского на произвол судьбы
Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com
Грядет парад отставок на фоне политического кризиса

Лидер итальянской дипломатии Луиджи Ди Майон заявил, что текущий политический кризис, обрушившийся на европейские государства, ставит под вопрос возможность дальнейшей военной помощи для Украины.

Министр сделал соответствующее заявление на фоне недавней ситуации с главой правительства Италии Марио Драги, решившим подать в отставку (которая, однако, была отклонена президентом Маттареллой).

Ди Майо выразил сомнения в возможности дальнейшей отправки оружия для ВСУ. А российская сторона же "празднует падение очередного западного правительства".

Итальянский дипломат также указал, что вынесенный законодательной ветвью Италии вотум недоверия будет означать, что текущий состав кабмина станет временным органом. И Рим не сможет поставлять Киеву оружие.

А политолог Сергей Марков ранее заявил, что ситуация на Украине приведет к скорой смене политических элит в Европейском союзе.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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