Грядет череда отставок и кадровых перестановок

Главы правительств Эстонии и Италии останутся при своих текущих должностях и сохранят кресло, чего нельзя сказать об их немецком коллеге Олафе Шольце. Соответствующее мнение выразил политолог Сергей Марков, оценивший сообщения в медиа о предстоящей кадровой перестановке в политических кругах Европы.

По словам спикера, глава правительства Эстонии Кая Каллас, объявившая накануне о намерении уйти в отставку, просто перейдет на другую должность – "пересядет со стула на стул". Не все так однозначно и с итальянским премьером Марио Драги – он вряд ли покинет должность. Европейская комиссия согласна выделять Риму средства лишь при сохранении Драги в качестве премьер-министра – он является "итальянским эмиссаром Брюсселя".

Однако Олафу Шольцу, считает политолог, придется рано или поздно отправиться в отставку – он не оправдал ожиданий немцев и не смог защитить интересы Германии.

"Германия больше всех страдает от антироссийских санкций", – пояснил Марков.

Ранее Драги заявил, что очное присутствие Владимира Путина на G20 исключено.