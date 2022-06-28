Заявление премьера вызвало удивление в Москве

Владимир Путин собирается лично присутствовать на саммите G20 в Индонезии в ноябре. Российский президент ответил на приглашение индонезийского лидера, сообщили в Кремле. Однако премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что очное выступление главы России на мероприятии исключено.

Премьер утвержадет, что власти Индонезии "исключают" очный визит Путина на саммит. По его словам, президент России не приедет, хотя вероятность его удаленного выступления есть.

В Кремле над заявлением Драги посмеялись. Помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что в Москву поступило официальное приглашение, глава страны на него ответил. Заявление итальянского премьера его крайне удивило.

"Он наверное забыл, что уже не председатель", – передает его слова РИА "Новости".

Ушаков напомнил, что Италия была предыдущей председательствующей стороной в "Двадцатке".

Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на Бали, формат участия в нем Владимира Путина пока не определен.