Поддержки Киеву уже ждать неоткуда

Действующий украинский лиедер Владимир Зеленский может вместе со своей командой отправиться в отставку уже осенью 2022 года, если учитывать текущий уровень наступления российских Вооруженных сил, указал политолог Сергей Поляков.

Тридцать лет Киев пытался построить идентичность Незалежной как "анти-Россию". Теперь Зеленскому остается либо подать в отставку и оказать тем самым услугу родной стране после достижения всех целей спецоперации.

Пока что Банковая не утрачивает ощущения, что ей оказывает поддержку западный мир. Однако все когда-то заканчивается.

"Надо дать им понять, что даже при поддержке натовских сил военный потенциал России и Украины несоизмерим", – заявил политолог.

В правительстве Италии уже заявили, что в скором времени прекратят поставлять Киеву оружие из-за политического кризиса.