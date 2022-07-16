Осень все расставит по местам: Зеленскому грозит отставка уже в 2022 году

Осень все расставит по местам: Зеленскому грозит отставка уже в 2022 году
Владимир Зеленский. Фото: The Presidential Office of Ukrai/www.globallookpress.com
продолжениеКак российские спецслужбы уничтожают командование ВСУ: рассказал ветеран "Альфы"
Поддержки Киеву уже ждать неоткуда

Действующий украинский лиедер Владимир Зеленский может вместе со своей командой отправиться в отставку уже осенью 2022 года, если учитывать текущий уровень наступления российских Вооруженных сил, указал политолог Сергей Поляков.

Тридцать лет Киев пытался построить идентичность Незалежной как "анти-Россию". Теперь Зеленскому остается либо подать в отставку и оказать тем самым услугу родной стране после достижения всех целей спецоперации.

Пока что Банковая не утрачивает ощущения, что ей оказывает поддержку западный мир. Однако все когда-то заканчивается.

"Надо дать им понять, что даже при поддержке натовских сил военный потенциал России и Украины несоизмерим", – заявил политолог.

В правительстве Италии уже заявили, что в скором времени прекратят поставлять Киеву оружие из-за политического кризиса.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

США хотят повторить экономическую победу над СССР

Удастся ли склонить на свою сторону саудитов у Вашингтона - вопрос открытый

В России развеяли главный миф об оружии Запада

На нашумевшие гаубицы нужно обращать поменьше внимания, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей