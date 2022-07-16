Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Действующий украинский лиедер Владимир Зеленский может вместе со своей командой отправиться в отставку уже осенью 2022 года, если учитывать текущий уровень наступления российских Вооруженных сил, указал политолог Сергей Поляков.
Тридцать лет Киев пытался построить идентичность Незалежной как "анти-Россию". Теперь Зеленскому остается либо подать в отставку и оказать тем самым услугу родной стране после достижения всех целей спецоперации.
Пока что Банковая не утрачивает ощущения, что ей оказывает поддержку западный мир. Однако все когда-то заканчивается.
"Надо дать им понять, что даже при поддержке натовских сил военный потенциал России и Украины несоизмерим", – заявил политолог.
В правительстве Италии уже заявили, что в скором времени прекратят поставлять Киеву оружие из-за политического кризиса.
Удастся ли склонить на свою сторону саудитов у Вашингтона - вопрос открытый
На нашумевшие гаубицы нужно обращать поменьше внимания, считает эксперт