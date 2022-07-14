Боевики устроили обстрел российского региона

Сегодня, 14 июля, украинские дроны атаковали Брянскую область. Такой тревожной информацией с общественностью поделился глава субъекта Александр Богомаз.



Высокопоставленный госслужащий сообщил, что выпущенные незалежными беспилотники два раза обстреляли пограничный пост поселка Черноземный, также атаке подверглась автозаправка в селе Новые Юрковичи Климовского района.

Губернатор Брянской области подчеркнул, что, к счастью, в результате нападения украинцев никто не пострадал.

Известно, что на АЗС были выбиты стекла, также пострадала внешняя обшивка помещения. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники профильных служб. Профессионалы выполняют все необходимые мероприятия. В ходе атаки гражданские объекты повреждены не были.

К слову, недавно стало известно, зачем украинцам HIMARS под Николаевом. Эксперт раскрыла кровавый план Вооруженных сил Украины.