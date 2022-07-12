Материалы распространялись на агитационных листах для детей

Украинская пропаганда пытается представить происходящее на территории Незалежной как российскую агрессию. Однако известно, что действия России были ответом на недопустимое поведение украинских вооруженных сил. Сверх этого, как недавно выяснилось, Киев дошел до того, что "включил" в состав Украины три российских региона.



Такая информация вскрылась после изучения материалов, которые были в ноутбуке, обнаруженном на территории Мариуполя. Техника принадлежала украинскому боевику, на жестком диске нашлись весьма любопытные материалы. Так, среди прочего, там был агитационный плакат для украинских детишек. Материалы были подготовлены незалежными фантазерами еще до старта специальной военной операции.

На агитке в состав украинского государства включили Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области Российской Федерации. Скандальные материалы находились в папке под названием "Презентации" в разделе "Для школ и детских садов". Кроме того, в состав Незалежной пропагандисты также "включили" некоторые белорусские и польские земли, отмечает телеканал "360".

К слову, недавно был назван "заказчик" вероломного нападения ВСУ на Новую Каховку в Херсонской области.