В результате обстрела Новой Каховки погибли люди

Накануне вечером вооруженные силы Украины провели массированный обстрел Новой Каховки в Херсонской области. По последним данным, как минимум семь мирных жителей погибли, еще более 40 человек ранены. При этом руководитель военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев уже назвал главного "заказчика" кровавой бойни. Стало известно, что приказ об обстреле мирного города отдал лично глава Незалежной Владимир Зеленский.



Леонтьев подчеркнул, что в летний период в Каховку активно съезжаются люди для того, чтобы провести теплый сезон на дачах, передает телеканал "360". По его мнению, такое жестокое нападение может привести к десяткам погибших, многие до сих пор остаются под завалами.

Как добавляет интернет-издание "Свободная пресса", в результате бомбежки мирного города сотни домов разрушены, последствия трагедии еще предстоит оценить. Удар был нанесен по складам с селитрой. Били из американской реактивной системы залпового огня. В радиусе поражения пострадали многие ни в чем не повинные люди.

Примечательно, что решение бомбить Херсонскую область принял лично пан Зеленский. Таким образом, кровь несчастных граждан – на руках главнокомандующего Незалежной.

Стоит отметить, что приказы, поступающие из офиса Зеленского, зачастую приводят к катастрофам и для ВСУ. Недавно стало известно, как киевский режим "помог" при разгроме украинской группировки в Мариуполе.