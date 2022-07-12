Киев серьезно подсобил российским военным

Известная российская хакерская группа RaHDIt внимательно следит за развитием событий на территории украинского государства. Бойцам цифрового фронта удалось узнать, что офис главнокомандующего Незалежной Владимира Зеленского хорошо "помог" нашим бойцам окружить и взять в плен украинские войска в битве за Мариуполь.



Дело в том, что именно жесткий приказ киевского режима не сдавать город во многом привел к тому, что огромная группировка украинских боевиков была окружена, а после этого взята в плен, отмечает телеканал RT. Такой недальновидный шаг руководства Незалежной поспособствовал позорному разгрому всушников.

Один из хакеров на условиях анонимности сообщил, что генеральный штаб Незалежной настаивал на том, чтобы вывести войска из Мариуполя. Однако Киев объявил, что этот город сдавать нельзя, и наоборот направил туда морскую пехоту и вояк из территориальной обороны. В итоге все "доблестные" бойцы были окружены и взяты в плен, добавляет интернет-издание "Общественная служба новостей".

Стоит отметить, что с течением времени наша армия только укрепляется. Недавно журналистам удалось выяснить, что российские конструкторы-умельцы придумали новое сверхмощное оружие.