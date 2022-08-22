Размениваться на мелочи теперь точно не стоит

Все вооружение, поступающее на Украину в помощь ВСУ от Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу (а также еще двадцать внеблоковых государств) необходимо стереть с лица земли, заявил военный эксперт Владимир Козин.

По словам специалиста, многие виды вооружения, включая ПЗРК с комплексами противовоздушной обороны доставляются не только наземными путями, но и военными транспортниками. Как один из примеров – самолет "Геркулес С-130". Такие "птички" тоже нужно подбивать.

Козин уверен, что со Штатами и Альянсом давно было пора разорвать все отношения – "язык дипломатии" теперь можно считать едва ли не ругательным выражением. Российская сторона уже дважды предупреждала Белый дом, что признание РФ террористическим государством означает разрыв дипсвязей.

Москва должна объявить всем пятидесяти государствам, щедро помогающим Украипне и пособникам войны против Донбасса оружием, участниками антироссийской агрессии, что будет поступать с ними соответствующим образом, уверен Козин.

Только так, считает спикер, можно избавиться от режима Зеленского – и привести на его место куда более адекватную фигуру.

А военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что у ВСУ уже нет специалистов, которые были бы готовы к боевым вылетам – несмотря на западную поддержку, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".