Готовящееся экономическое преступление нашло свое объяснение

Украинское государство остается в весьма плачевном положении. Экономика этой страны рушится на глазах, мужская часть населения толпами погибает на фронте, а местные политические деятели продолжают во всем обвинять Россию. В голову одного из депутатов пришло "гениальное" решение финансовых трудностей Незалежной. Оказалось, что Киев "имеет полное право" на воровство российского газа.



Такими умозаключениями поделился бывший спикер Верховной рады, экс-руководитель правящей партии "Слуга народа", депутат Дмитрий Разумков. Парламентарий объявил, что Незалежной пора начинать воровать российское голубое топливо и самостоятельно торговать им со странами Евросоюза, сообщает интернет-издание "Свободная пресса".

Речь идет об энергетических ресурсах, которые все еще поставляются через украинскую территорию в европейские государства. Разумков пораскинул мозгами и пришел к выводу, что пока газ идет по землям Незалежной до границы с Евросоюзом, он все еще остается российским. Это значит, что можно применить местное законодательство, которое подразумевает конфискацию активов нашей страны, отмечает URA.RU.

"До границы с Европы – это российский газ. И что мы делаем по закону? Мы можем его конфисковать", – одним словом "конфискация" обосновал "законность" воровства незалежный политик.