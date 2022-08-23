Офис Зеленского объявил о документе о гарантиях безопасности Украины

Офис Зеленского объявил о документе о гарантиях безопасности Украины
Фото: www.unsplash.com
Киев анонсировал публикацию очень "мощной" стратегии

Киевская администрация бросила большие ресурсы на подготовку первого документа о гарантиях безопасности для Украины. С таким заявлением выступил руководитель офиса незалежного главнокомандующего Андрей Ермак.

Высокопоставленный украинец сделал громкое заявление после беседы с советниками лидеров и кабминов Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Румынии и Венгрии. Судя по всему, на этом мероприятии поднимались серьезные вопросы, касающиеся будущего "благоденствия" Незалежной.

Ермак назвал готовящийся документ "очень мощным". Рекомендации могут быть обнародованы уже к концу текущего месяца, августа, отмечает телеканал RT.

Как добавляет интернет-издание РИА ФАН, в офисе Владимира Зеленского уже ознакомились с содержанием документа и весьма довольны работой его авторов.

Тем временем, западные страны продолжают активно вмешиваться в конфликт, разразившийся на территории Украины. Недавно очевидцы заметили в этой стране 200-метровую колонну американских бронемашин.

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
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