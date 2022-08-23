Вашингтон старается спасти "своих"

Ситуация на территории украинского государства остается максимально напряженной. Боевые столкновения приводят к огромным потерям со стороны Вооруженных сил Украины. Также сотнями гибнут наемники. В целом ситуация в Незалежной крайне не благоприятна. При этом, судя по всему, в ближайшее время возможно существенное обострение происходящего.



Так, посольство Соединенных Штатов Америки уже обратилось к своим согражданам с призывом немедленно собрать вещи и покинуть территорию украинского государства. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте дипломатического ведомства.

Представители Вашингтона подчеркивают, что ситуация на украинских землях оценивается как "крайне нестабильная". Ухудшение может наступить в любой момент и "без предупреждения". Американцам посоветовали эвакуироваться с Украины на частном наземном транспорте.

К слову, недавно бывший советник замгоссекретаря США по глобальным вопросам Роберт Мэннинг признался, что вашингтонская администрация больше не верит в "полную победу" Украины и опасается эскалации из-за поставок туда высокотехнологичного вооружения, передает телеканал "360".