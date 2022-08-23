Военный историк назвал причину веры "мрущих толпами" бойцов ВСУ в победу

Военный историк назвал причину веры "мрущих толпами" бойцов ВСУ в победу
Фото: www.unsplash.com
Киевский режим хорошо поработал над населением страны

Уже почти полгода на территории украинского государства успешно проходит российская специальная военная операция по защите мирных жителей Донбасса. Однако нужно отдать должное противнику, многие украинские вояки продолжают отчаянное сопротивление. Причины такого поведения озвучил известный военный историк Евгений Норин.

Специалист подчеркнул, что на протяжении многих лет подготовленные киевским режимом и западными кураторами пропагандисты занимались обработкой населения Незалежной, многие украинцы теперь верят в свою непобедимость и исключительность.

Норин объяснил, что нынешним украинским верховодам удалось загнать существенную часть мужского населения на фронт благодаря взращенному за десятилетия укропатриотизму. Также важным инструментом в формировании армии Незалежной стал страх и давление на граждан страны.

Опытный историк подчеркнул, что нельзя недооценивать противника, который, несмотря на огромные потери, продолжает сидеть в окопах.

"Они не разбегаются, пока их не начинают убивать и убивать. Они мрут толпами", – передает слова специалиста интернет-издание "Общественная служба новостей".

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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