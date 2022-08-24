Действия Вашингтона только вредят

Западная коалиция не прекращает оказывать беспрецедентную военную помощь украинскому государству. Очевидно, что накачивание киевского режима мощным вооружением приводит к затягиванию конфликта. По мнению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, такая медвежья услуга со стороны США приведет к катастрофическим для Украины последствиям.



Опытный американский вояка подчеркнул, что отказ мирно решить сложившуюся ситуацию обернется для Незалежной большими потерями территорий. По прогнозу полковника, речь идет о всех южных землях и левобережье Днепра, передает телеканал "360".

Таким образом более здравомыслящий представитель военное элиты Соединенных Штатов Америки отреагировал на открытое письмо своих именитых сограждан, которые призвали Вашингтон "вооружить Украину сейчас, пока не поздно".

Макгрегор подчеркнул, что исход конфликта на Украине уже предрешен. Затягивание процесса станет ничем иным, как "закреплением провала", передает издание "Свободная пресса". В таком случае Незалежная превратится в "усохшее государство": потеряет выход к морю и ограничит свои территории мелким клочком земли между рекой Днепр и границей с Польшей.