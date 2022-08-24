"Усохшее государство": американский полковник пообещал Украине катастрофу из-за помощи США

"Усохшее государство": американский полковник пообещал Украине катастрофу из-за помощи США
Фото: www.unsplash.com
Действия Вашингтона только вредят

Западная коалиция не прекращает оказывать беспрецедентную военную помощь украинскому государству. Очевидно, что накачивание киевского режима мощным вооружением приводит к затягиванию конфликта. По мнению экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, такая медвежья услуга со стороны США приведет к катастрофическим для Украины последствиям.

Опытный американский вояка подчеркнул, что отказ мирно решить сложившуюся ситуацию обернется для Незалежной большими потерями территорий. По прогнозу полковника, речь идет о всех южных землях и левобережье Днепра, передает телеканал "360".

Таким образом более здравомыслящий представитель военное элиты Соединенных Штатов Америки отреагировал на открытое письмо своих именитых сограждан, которые призвали Вашингтон "вооружить Украину сейчас, пока не поздно".

Макгрегор подчеркнул, что исход конфликта на Украине уже предрешен. Затягивание процесса станет ничем иным, как "закреплением провала", передает издание "Свободная пресса". В таком случае Незалежная превратится в "усохшее государство": потеряет выход к морю и ограничит свои территории мелким клочком земли между рекой Днепр и границей с Польшей.

Источник: American Conservative ✓ Надежный источник
новости партнеров

Военный историк назвал причину веры "мрущих толпами" бойцов ВСУ в победу

Киевский режим хорошо поработал над населением страны

Прямое попадание: ВСУ нанесли удар по администрации главы ДНР Пушилина

Украинские боевики ведут обстрел центра Донецка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей