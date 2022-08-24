"Наступит перелом": военный эксперт обозначил сроки повальной сдачи украинских вояк

"Наступит перелом": военный эксперт обозначил сроки повальной сдачи украинских вояк
Фото: www.unsplash.com
Запал бойцов ВСУ на исходе

Как известно, украинская армия находится в крайне плачевном состоянии. Жуткая коррупция, воровство вооружений, деморализованное состояние военнослужащих – все это наглядно демонстрирует несостоятельность киевского командования. По мнению известного военного эксперта Алексея Анпилогова, уже в самое ближайшее время украинские бойцы начнут массово складывать оружие и отдавать свою судьбу на милость ВС РФ.

Специалист подчеркнул, что и течением времени у солдат Вооруженных сил Украины заканчивается мотивация. Известно, что многие из них уже сдались в плен или открыто отказываются выполнять приказы командования.

"Вскоре наступит перелом", – подчеркнул специалист.

Анпилогов отметил, что такое развитие событий можно ожидать и завтра-послезавтра, и через два месяца, передает интернет-издание "Общественная служба новостей".

Специалист добавил, что хуже всего украинским воякам станет зимой, когда придется держать оборону "в сыром окопе под дождями с воспалением легких".

При этом жителям Незалежной можно только посочувствовать. Как напоминает "Пятый канал", за годы "независимости" страна лишилась не менее 11 миллионов граждан, а цены в государстве продолжают расти, как на дрожжах.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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