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Сегодня, 24 августа, прошло ровно полгода с момента старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса. За это время союзным войскам удалось освободить от националистов немало украинских территорий. С важным заявление по поводу происходящего на фронтах Незалежной выступил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.
В первую очередь, руководитель главного оборонного ведомства нашей страны подчеркнул, что СВО идет по плану, и все поставленные перед бойцами задачи будут выполнены. Шойгу отметил, что в последнее время российское командование серьезно изменило тактику ведения боевых действий. Речь идет о заметном замедлении темпов наступления.
Как подчеркнул министр обороны, это решение является абсолютно верным и полностью соответствует задачам и приоритетам Москвы в развернувшемся на Украине конфликте.
"Замедление темпов наступления – сознательное решение, обусловленное стремлением минимизировать жертвы среди гражданских", – подчеркнул глава Минобороны.
Также Шойгу отметил, что поставки вооружения из западных стран только множат число человеческих жертв и усугубляют военный конфликт на землях Незалежной.
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