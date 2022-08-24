Информацию опубликовало издание Washington Post

Авторитетное американское издание The Washington Post выступило с сенсационным заявлением. Журналисты утверждают, что украинский главнокомандующий Владимир Зеленский заявлял о своей готовности оставить высокий пост главы Незалежной в первые дни СВО.



Зарубежные эксперты пишут, что после старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса Зеленский объявил, что способен на любой поступок, лишь бы прекратить боевые столкновения.

В частности, глава украинского государства был не против сложить с себя полномочия президента. Зеленский утверждал, что абсолютно не держится за власть и пришел в политику не ради нее, а, по всей видимости, ради неких позитивных изменений для Незалежной.

Американские журналисты отмечают, что Зеленский пафосно подчеркивал свое желание остановить кровопролитие и готов был покинуть высокое кресло в любой момент.

Такие заявления глава государства делал в общении с высокопоставленными западными политиками. Отмечается, что во время тайных бесед Зеленский подозревал, что некоторые иностранные деятели желали, чтобы киевская администрация сдалась России, а конфликт закончился как можно быстрее.