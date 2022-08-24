Украина поставила России условие сохранения Крымского моста

Украина поставила России условие сохранения Крымского моста
Фото: most. life/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представители киевского режима продолжают свистопляску вокруг важного объекта

Серьезное достижение конструкторской мысли, крупнейший в России мост не дает покоя украинским деятелям. Представители властей Незалежной постоянно угрожают взорвать Крымский мост и не теряют возможности выступить с громким заявлением по этому поводу. В этот раз отличился глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Господин Данилов выдвинул нашей стране условие, при котором украинские боевики (так и быть) сохранят Крымский мост. Высокопоставленный украинец подчеркнул, что для обеспечения безопасности важнейшего объекта инфраструктуры нашему государству нужно отказаться от полуострова и "вывести с его территории войска".

Мол, незалежные не могут спать спокойно, пока по мосту перебрасывают военную спецтехнику и бойцов российской армии.

Разумеется, такое заявление является очередным проявлением популизма представителей киевского режима. Украинские политики на протяжении нескольких лет обещают, что разбомбят наш мост при первой удобной возможности. При этом каждому понятно, что Вооруженные силы Российской Федерации никогда не допустят такое развитие событий.

Источник: Gazeta Wyborcza ✓ Надежный источник
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