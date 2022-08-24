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Украинское Министерство обороны опубликовало в соцсетях обращение к российским властям. Публикация на заблокированном в России сайте была написана на английском языке. Об этом пишет "Политика страны".
В ведомстве заявили, что у России пока еще остался шанс подписать капитуляцию до того, как украинские военные "уничтожат ее на своей земле".
"Часы тикают... тик-так, тик-так", – подытожили в сообщении.
Обращение, вероятно, было приурочено к прошествию шести месяцев с начала российской спецоперации, поскольку в Минобороны заявили, что аналогичный шанс России представлялся и полгода назад.
Также сегодня, 24 августа, Украина получила от США помощь в размере почти 3 млрд долларов. Премьер Британи Борис Джонсон тоже пообещал стране военную и экономическую поддержку.
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