В США осадили Зеленского из-за желания вернуть Крым

В США осадили Зеленского из-за желания вернуть Крым
Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Отказ слушаться западные страны возмутил политика из Вашингтона

Бывший американский сенатор Ричард Блэк считает, что желание украинского лидера Владимира Зеленского "любыми способами" вернуть Крым является глупостью и абсурдом. Его слова передает РИА "Новости". 

Блэк считает, что сама по себе идея, что ВСУ смогут как-то захватить Крым является глупой. По его мнению, украинский президент в данный момент является "худшим лидером в мире", поскольку не справился с поставленно народом задачей достичь мира. По его словам, он принес в страну только кровопролитие. 

Напомним, во время проведения в Киеве "Крымской платформы" президент Украины сообщил, что столковение с Россией закончится там же, где и началось – в Крыму. Власти намерены вернуть полуостров любыми доступными способами, не советуясь при этом с другими странами в законности этих методов, передает телеканал "360"

Также во время заявления о возвращении полуострова Владимир Зеленский сказал, что не намерен соглашаться ни на какую заморозку конфликта, которая будет нацелена лишь на то, чтобы "успокоить" Москву. Он полагает, что в таком случае мир столкнется худшими последствиями, чем продолжение конфронтации. 

Источник: РИА "Новости"
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