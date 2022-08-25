Отказ слушаться западные страны возмутил политика из Вашингтона

Бывший американский сенатор Ричард Блэк считает, что желание украинского лидера Владимира Зеленского "любыми способами" вернуть Крым является глупостью и абсурдом. Его слова передает РИА "Новости".

Блэк считает, что сама по себе идея, что ВСУ смогут как-то захватить Крым является глупой. По его мнению, украинский президент в данный момент является "худшим лидером в мире", поскольку не справился с поставленно народом задачей достичь мира. По его словам, он принес в страну только кровопролитие.



Напомним, во время проведения в Киеве "Крымской платформы" президент Украины сообщил, что столковение с Россией закончится там же, где и началось – в Крыму. Власти намерены вернуть полуостров любыми доступными способами, не советуясь при этом с другими странами в законности этих методов, передает телеканал "360".

Также во время заявления о возвращении полуострова Владимир Зеленский сказал, что не намерен соглашаться ни на какую заморозку конфликта, которая будет нацелена лишь на то, чтобы "успокоить" Москву. Он полагает, что в таком случае мир столкнется худшими последствиями, чем продолжение конфронтации.