В Киеве объяснили, почему украинские войска до сих пор не начали возвращать территории

Алексей Арестович, который ранее называл себя советником Офиса президента Украины, в последнем интервью рассказал, почему ВСУ до сих пор не начали контрнаступление в Донбассе. Ранее он заявлял, что все начнется в конце июля-начале августа, потом смещал сроки к середине августа, но к концу месяца с украинской стороной никаких шагов предпринято не было. По его словам, виной всему мужество российских солдат и отсутствие необходимого вооружения.

Теперь Арестович уверяет, что перелом начнется через 2-3 месяца. Он считает, что украинская армия обязательно одержит победу и освободит свои территории – вопрос только в сроках. Если Киев получит еще 25-30 HIMARS и около 200 единиц артиллерии калибра 155 мм, то до нового года они отобьют значительную часть потерянных территорий. Если нет, все затянется до следующего лета, передает "Свободная пресса".

Главным препятствием в ускорении контрнаступления он назвал мужество российских солдат, которые, несмотря на якобы масштабные обстрелы ВСУ, стойко выдерживают атаки. Трусов в рядах оказалось не так много, да и они особого вреда боеспособности России не приносят. Он выразил надежду, что на фоне продолжающейся конфронтации моральный дух в ВС РФ начнет ломаться, после чего украинские военные приступят к освобождению территорий.