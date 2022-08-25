Российских военных обвинили в провале контрнступления ВСУ

Российских военных обвинили в провале контрнступления ВСУ
Фото: Victor Berzkin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеОтчеты о суицидах и дезертирстве служащих ВСУ дают реальную картину о ситуации на Украине
В Киеве объяснили, почему украинские войска до сих пор не начали возвращать территории

Алексей Арестович, который ранее называл себя советником Офиса президента Украины, в последнем интервью рассказал, почему ВСУ до сих пор не начали контрнаступление в Донбассе. Ранее он заявлял, что все начнется в конце июля-начале августа, потом смещал сроки к середине августа, но к концу месяца с украинской стороной никаких шагов предпринято не было. По его словам, виной всему мужество российских солдат и отсутствие необходимого вооружения.

Теперь Арестович уверяет, что перелом начнется через 2-3 месяца. Он считает, что украинская армия обязательно одержит победу и освободит свои территории – вопрос только в сроках. Если Киев получит еще 25-30 HIMARS и около 200 единиц артиллерии калибра 155 мм, то до нового года они отобьют значительную часть потерянных территорий. Если нет, все затянется до следующего лета, передает "Свободная пресса".

Главным препятствием в ускорении контрнаступления он назвал мужество российских солдат, которые, несмотря на якобы масштабные обстрелы ВСУ, стойко выдерживают атаки. Трусов в рядах оказалось не так много, да и они особого вреда боеспособности России не приносят. Он выразил надежду, что на фоне продолжающейся конфронтации моральный дух в ВС РФ начнет ломаться, после чего украинские военные приступят к освобождению территорий. 

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров

Украина поставила России условие сохранения Крымского моста

Представители киевского режима продолжают свистопляску вокруг важного объекта

Два государства ЕС начали тайную борьбу за прекращение конфликта на Украине

Берлин и Франция обеспокоены последствиями победы Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей