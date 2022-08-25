Отчеты о суицидах и дезертирстве служащих ВСУ дают реальную картину о ситуации на Украине

Попытки Киева скрыть потери за бравурными заявлениями уже не находят отклика у простых украинцев

Публичные заявления властей Незалежной о том, что Россия ничего не добилась за время проведения специальной военной операции, а потерянные Украиной территории скоро будут возвращены, разбиваются о факты, очевидцами которых становятся сами украинцы. Из отчетов, поступающих в Киев и слитых в Сеть, видно, что для контрнаступления у Украины нет главного – армии.

На днях глава Вооруженных сил Украины Валерий Залужный предоставил отчет секретарю Совбеза страны Алексею Данилову о потерях в рядах ВСУ. В документе значится, что с начала СВО было убито более 76 тысяч украинцев, 42 тысячи ранено, 2800 пропали без вести.

О том, что эти данные, мягко говоря, не отражают реальной картины, свидетельствует другой отчет. Руководитель Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ генерал-майор Владислав Клочков и и.о. главы Управления по работе с сержантским составом ВСУ штаб-сержант Александр Ежаковский оценили потери в 191 тысячу человек убитыми и ранеными, не считая дезертиров, и предупредили о критическом состоянии армии.

Интересно, что примерно к таким же выводам, но еще в июне, пришел бывший заместитель командующего войсками США в Европе Стивен Твитти. Сравнив количество мобилизованных граждан Украины с реальной численностью украинской армии, он указал, что потери ВСУ могут превышать 200 тысяч человек.

В целом, по оценкам специалистов, укомплектованность подразделений ВСУ составляет сейчас менее 50%. Объявленная всеобщая мобилизация не спасает положения. Новобранцев, желающих сражаться "за идею", в стране почти не осталось, а люди, насильно отправленные на передовую, при первой возможности бегут или сдаются в плен, лишь бы остаться в живых.

На этом фоне вполне объяснимы массовые случаи самоубийств среди украинских офицеров, оказавшихся в зоне боевых действий. Они своими глазами видят, в какую яму отправляют армию приказы высшего руководства, и, не найдя способа достучаться до Киева, отказываются участвовать в его преступных планах, сознательно уходя из жизни.

В докладе, который начальник главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Владислав Клочков направил на имя Залужного, отмечается, что только за летние месяцы 2022 года с собой покончили более 120 офицеров, командиров частей и подразделений ВСУ, передает ФАН. В том числе 22 июля в результате суицида скончался полковник Главного управления разведки, 31 июля – заместитель командира 14-й механизированной бригады, 1 августа – командир 66-й механизированной бригады.

Случаи самоубийств фиксируются и в рядах простых военнослужащих, многие из которых до этого не имели опыта боевых действий и банально не выдерживают психологической нагрузки. Еще чаще рядовые служащие просто отказываются выполнять приказы командования. По данным того же Клочкова, за июнь-август зафиксировано 4 275 случаев самовольного оставления позиций и невыполнения боевой задачи. Причем 94% таких случаев приходится на мобилизованных служащих ВСУ и 6% на контрактников.

В связи с этим Клочков считает необходимым усилить "воспитательную работу" среди новобранцев. Но пока такое "воспитание" сводится к использованию заградительных отрядов, которые устраивают показательные расстрелы. Так, бойцы нацбата "Кракен" (запрещен на территории РФ) в целях устрашения убили около сотни украинских солдат 58-й мотопехотной бригады ВСУ, которые выжили в бое у поселка Уды Харьковской области и хотели отступить.

Такие методы явно не способствуют укреплению морального духа украинской армии, а если дух слаб, вооружений и специалистов, которые могут ими управлять, не хватает, а руководство страны публично врет, о каких перспективах Незалежной можно говорить?