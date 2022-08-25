Конфронтация может ослабиться в зимний период

Вчера, 24 августа, было ровно полгода с момента начала активной стадии российско-украинского конфликта. Обозреватель The Guardian Дэн Саббах оценил, какое будущее ждет спецоперацию России на предстоящие полгода. Он представил пять прогнозов, которые наиболее вероятны в текущих условиях.

Первый касается длительности конфликта. По его мнению, все продлится минимум год, хотя интенсивность противостояния будет снижаться. Пока ни Москва, ни Киев не готовы отказываться от боевых действий.

Второй – о способности Украины пойти в контраступление. Саббах пишет, что сейчас ВСУ не имеет средств для эффективной атаки, поэтому более вероятны точечные партизанские рейды, главная цель которых будет заключаться в дестабилизации российской армии, пишет RT.

Согласно третьему пункту, Россия может переключиться на удержание освобожденных территорий, а не усиление прогресса по продвижению войск. Перед приближением холодной зимы Москва может задуматься о сохранении того, чего удалось достичь.

Обозреватель в четвертом прогнозе предрекает увеличение количества украинских беженцев в зимний период. Не исключено, что около 2 млн человек могут перейти польскую границу из-за отстутствия газового отопления.

В пятую очередь Западу предстоит решить, чего он в итоге хочет от конфликта на Украине – победы или просто обеспечить стране поддержку, чтобы она не исчезла.

Журналист пишет, что, наиболее вероятно, активная стадия конфликта вспыхнет снова уже следующей весной, когда стороны накопят необходимые ресурсы – тогда миру нужно быть готовым к еще одному боевому сезону, сроки завершения которого пока неизвестны.