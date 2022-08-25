Участь Зеленского уже предрешена - экс-депутат Рады

Участь Зеленского уже предрешена - экс-депутат Рады
Владимир Зеленский. Фото: Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/www.globallookpress.com
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На пост главы Украины претендуют четыре человека

Коллективный Запад уже выбрал фигуру, которая должна стать заменой действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Однако сейчас у "мира демократии" имеются целых четыре кандидатуры, заявил бывший депутат Рады Илья Кива.

Экс-парламентарий сообщил, что теперь ставленником Запада станет главком ВСУ Валерий Залужный – его-то офис президента давно пытается вытеснить в информационном поле, чувствуя угрозу собственной популярности и, как следствие, возможности дальнейшего руководства Зеленским на посту главы государства.

Кива назвал и остальных украинских политиков, которые, по его мнению, претендуют на управление западом страны после завершения спецоперации: это экс-руководитель министерства внутренних дел Арсен Аваков, предшественник Зеленского Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко

Зеленский же становится для западного истеблишмента все более токсичной и невыносимой фигурой. Соединенные Штаты пришли к выводу о необходимости замену Зеленскому еще весной.

"Участь Зеленского предрешена", – резюмирует Кива.

Схожий прогноз Кива делал месяцем ранее, когда заявил, что американцы начали операцию по "сливу" Зеленского, публично выражая беспокойство по поводу его безопасности.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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