Экс-депутат раскрыл кровожадный план США на Зеленского

Экс-депутат раскрыл кровожадный план США на Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Политику-комику осталось недолго

Фигура украинского лидера Владимира Зеленского была вынесена на передовую мировой повестки благодаря умелым действиям западных пропагандистов. Однако, как убежден бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, президент Украины больше не устраивает западных кураторов, которые решили от него избавиться.

Своими размышлениями политик поделился в социальных сетях. Бывший парламентарий обратил внимание, что в европейской и американской прессе активно начали проявлять беспокойство по поводу безопасности Зеленского. Кива уверен, что таким образом западное общество готовят к устранению главнокомандующего Незалежной.

Политик пояснил, что американцы действуют в излюбленной манере: сначала подготавливают почву из общественного мнения, а потом действуют. Кива уверен, что политическая карьера Зеленского предрешена, и решение оказалось весьма безрадостным для бывшего юмориста.

К слову, недавно жители Германии потребовали от Зеленского безоговорочной капитуляции перед Россией.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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