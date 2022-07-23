Ситуация грозит обернуться полномасштабной войной

Все мировое сообщество внимательно следит за развитием событий на территории украинского государства. На весьма тревожные тенденции обратили внимание американские журналисты авторитетного издания Foreign Affairs.



Авторы статьи, посвященной Незалежной, Лиана Фикс и Майкл Киммадж отметили, что ситуация грозит серьезно ухудшиться и перерасти в полномасштабный ядерный конфликт, даже если ни одна из сторон не предпримет преднамеренные шаги к эскалации.

"Конфликт выходит из-под контроля", – пишут журналисты.

Американцы напомнили, что по факту в украинский конфликт втянули очень много стран. Сейчас для достижения успехов на фронте используются новейшие технологии и новые методы ведения боевых действий. Все эти факторы в совокупности могут привести к непредвиденным последствиям.

Американские журналисты считают, что украинский конфликт может обернуться глобальной войной и навсегда изменит положение дел в мировом пространстве. Авторы статьи напомнили, что лидеры ведущих западных держав заявили о своем нежелании вступать в прямой конфликт с Россией, однако такие уверения, на самом деле, ничего не гарантируют. Ситуация может начать развиваться по самому тревожному сценарию.