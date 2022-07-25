Угон истребителя сорван: как ФСБ перехитрила украинскую разведку

Угон истребителя сорван: как ФСБ перехитрила украинскую разведку
Су-34. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Спецслужбы раскрыли личность одного из причастных к операции ВСУ

В операции разведки украинской стороны, которая пыталась добиться угона российских истребителей, принимал участие основной участник расследований Bellingcat (выполняет функции иностранного агента) Христо Грозев, сообщили в ФСБ.

Российские спецслужбы сорвали спецоперацию Киева по угону истребителей российского авиапарка. Ранее "Россия 24" показала фрагмент с перепиской фигуранта с одним из причастных лиц. Российские спецслужбы установили, что Грозев вышел на двух курьеров через агента – те встретили в Липецке одного из курьеров, который вез из российской столицы денежные средства в размере 4 тысяч долларов.

Указанная сумма была предназначена для выдачи аванса российскому летчику, который якобы согласился на угон истребителя, передает RT.

За угон воздушного судна украинская сторона обещала не только денежное вознаграждение в размере 2 миллионов долларов (в таком случае непонятно, почему авансовая часть составляет столь ничтожный объем от указанной суммы), но и гарантии по предоставлению гражданства в одной из стран ЕС, передает телеканал "360".

Однако операция была сорвана. Более того, Киев раскрыл информацию о дислокации ПЗРК на своей территории. Это помогло российским ВС атаковать военные объекты противника, пишет "Свободная Пресса".

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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